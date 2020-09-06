وزير البترول لرئيس الوزراء: عمل السيارات بالغاز يرفع من كفاءة المحرك

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك 207 محطات لتحويل السيارات من العمل بالبنزين للغاز الطبيعي كوقود بديل على مستوى الجمهورية، موضحاً أن وقت التحويل يتراوح ما بين ساعتين إلى 4 ساعات، حسب نوع السيارة.

وأضاف "الملا"، في تقرير رفعه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعى، حيث إن انظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعى تدعم المحرك وترفع من كفاءته فى العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالى للسيارات، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة تقل عن 1.2 لتر، وتعمل بنجاح.

ونوه الوزير إلى أن شركات السيارات العالمية تقوم بإنتاج طرازات سيارات ذات محرك صغير 3 اسطوانات، وبسعة لترية تقل عن الـ 1 لتر، وتقوم بتحويلها على خط الانتاج للعمل بالنظام المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، مضيفاً أنه من الممكن تحويل السيارة عند اى مسافة مقطوعة على البنزين, وأن شركة "غازتك" قامت بتحويل السيارات على خط الانتاج، منوهاً إلى أن عدد المحطات الخاصة بتمويل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى وصل على مستوى الجمهورية إلى 207 محطات، وجارٍ العمل على إضافة المزيد من هذه المحطات خلال الفترة القادمة.