مدبولي يتابع تعظيم استخدام الغاز كوقود للسيارات: أرخص وأكثر كفاءة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات، اليوم، وذلك تعظيما لما تمتلكه الدولة من ثروات وموارد طبيعية تزخر بها، وسعيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، أن الغاز الطبيعي المضغوط، يعد أحد أهم أنواع الوقود البديلة، وأكثرها كفاءة في الوقت الحالي، لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره، فضلاً عن حفاظه على البيئة.

وأشار إلى أنه باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، فإن ذلك يسهم وبشكل كبير في تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التي يستوردها السوق المصري من الخارج، وكذا تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعي وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل، فضلاً عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التي تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.