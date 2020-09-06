محافظ أسيوط يقرر تخفيض قيمة التصالح بمخالفات البناء

أصدر محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، قراراً بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة، بنسبة تتراوح بين 20 و30%، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهاً، للتيسير على المواطنين، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.

جاء قرار المحافظ بتخفيض رسوم التصالح في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح، وفقاً للأوضاع والإجراءات القانونية.

وأشار محافظ أسيوط، خلال رئاسته جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم، إلى أنه تم الاتفاق على تخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة تتراوح بين 20 و30 % بجميع قرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة، وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهاً بالقرى والنجوع، لافتاً إلى أن قرار التخفيض جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع مسئولى لجان التصالح والتسعير ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة، وبحضور المستشار محمد سليمان، المستشار القانونى للمحافظة.

وأوضح أنه تم دراسة ومناقشة القيمة الحالية لرسوم التصالح، وبحث قيمة التخفيض وفقاً للقانون والقواعد المنظمة لذلك، وبما يشجع المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح، وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة، وإنهاء تلك الإجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشان ذلك، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة وحق الشعب.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام، وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.

واستعرض وكيل وزارة الإسكان، المهندس عبدالحكيم عبدالله، ومدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، المهندسة إيمان علي محمود، ملامح قانون التصالح، وشرح لنسب تخفيض قيمة التصالح، التي اعتمدها المحافظ، والرد على تساؤلات الحضور بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته المواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح، وسداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة الرسوم المستحقة، خلال الشهر الجاري، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح.

وحذر من أنه لن يكون هناك تمديد لمهلة التصالح بعد نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حسم، وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، ولن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة.