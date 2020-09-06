"البترول" تستعد لإعلان أسعار البنزين الجديدة في أكتوبر

تستعد لجنة التسعير التلقائي للوقود، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لإعلان أسعار البنزين والوقود، والتي سيتم العمل بها من بداية شهر أكتوبر المقبل حتى يناير 2021.

وأعلنت اللجنة في يوليو الماضي قرارها بتثبيت أسعار الوقود عند سعر 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، فيما استقر سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وقررت اللجنة خلال الاجتماعات السابقة لها لتحديد الأسعار بخفض الأسعار مرة وتثبيت مرتين، وفي المرة الماضية خلال شهر أبريل قررت خفض الأسعار بقيمة 25 قرشًا.

ومنذ بدء عمل اللجنة حتى اليوم، اتخذت اللجنة 5 قرارات، الأولي في يوليو 2019 بخفض السعر، والثانية تثبيت في أكتوبر 2019، والثالثة تثبيت السعر في يناير 2020، والخامسة قرار بخفض السعر 25 قرشا في أبريل 2020، وكان القرار الأخير الذي اتخذته اليوم بالتثبيت.

وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية بما يتناسب مع سعرها الحقيقي.

وتستهدف الآلية تغيير أسعار الوقود بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر، حيث يتم تعديل الأسعار، وفقًا لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بجانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، حيث ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود بنسبة 10% أو تثبيت السعر.

وتُعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر، حتى يكون هناك متوسط سعري، وحتى يتم تقييم أسعار النفط الخام برنت العالمي بشكل صحيح وعادل.