البترول تحدد أسعار الوقود الجديدة يوليو المقبل

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لتقييم أسعار خام برنت العالمي، خلال الثلاثة شهور "أبريل ومايو ويونيو"، لتحديد أسعار البنزين والمازوت والسولار، في بداية يوليو المقبل، والتي سيجري العمل بها خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وذلك من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود.

وتقوم الوزارة بعمل تقيم وتحليل لأسعار النفط بشكل ربع سنوي، حتى يتناسب السعر المحلي مع السعر العالمي للنفط، وحتى لا تتحمل الدولة المزيد من الدعم، من أجل توجيه تلك الأموال لعدة مجالات أخرى.

وقد قررت اللجنة، خلال الربع الماضي من العام الحالي، خفض أسعار البنزين 25 قرشا، مع الإبقاء على سعر السولار كما هو.

وتقوم اللجنة، باتخاذ قرار بخفض أو رفع أسعار البنزين بنسبة 10%، أو تثبيت السعر كما هو.