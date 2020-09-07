الطقس اليوم الاثنين 7-9-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا، ومعتدل مع شبورة مائية على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلًا يكون لطيف على الوجه البحري والقاهرة، والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30%، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد بنسبة 20%، فيما يستمر التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فيكون طقس الاثنين، حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، نهارا، مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة، ليلا.