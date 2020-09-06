عاجل.. قروض بفائدة بسيطة لأصحاب الميكروباص والأجرة للتحول للغاز

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة.

وأضافت الوزيرة، في تقرير رفعته للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم تقسيم الميكروباص والأجرة إلى فئتين أساسيتين الأولى التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التي لم يمض على إنتاجها 20 عاماً وتعمل بالبنزين.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8 إلى 12 ألف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتي كارجاس وغازتك.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم بدء عمليات الإحلال بـ7 محافظات كمرحلة أولى، والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتة إلى أنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزي وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعي الجانب الاجتماعي والتمويلي.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفات القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت العديد من الجهات والهيئات المعنية، مشيرة إلى أن شركات القطاع الخاص هي التي ستتولى عملية التصنيع والإنتاج.