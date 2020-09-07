حظك اليوم الاثنين 7-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يحب الحفاظ على علاقاته مع أصدقائه والمقرّبين منه والاهتمام بهم والمُحافظة على أسرارهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تفتن الآخرين بحديث شيق وشخصية ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.