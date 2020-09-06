ضوابط وإجراءات الحصول على قرض المصروفات المدرسية من بنك ناصر

مع بداية كل فصل دراسي جديد، تظهر حيرة أولياء الأمور في سداد قيمة أقساط المصروفات المدرسية الخاصة بأبنائهم، وإيمانًا من بنك ناصر بأهمية التعليم في الارتقاء بحياة الأفراد وعائلاتهم، والطريق الوحيد للحصول على فرصة عمل جيدة، يوفر البنك خدمة قرض التعليم أو المصروفات المدرسية لتسهيل دفع قيمة الأقساط المطلوبة.

وتستعرض "الوطن" الفئات المستهدفة، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على قرض المصروفات المدرسية من بنك ناصر:

الفئات المستهدفة للحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

ـ الولي الشرعي أو الأم في حالة وفاة الأب، حيث يُمنح هذا التمويل للعديد من فئات المجتمع من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وورثته، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

ضوابط الحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

1ـ إعفاء المستفيدين من أصحاب المرتبات من تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك، والاكتفاء بتعهد من جهة العمل بالتحويل حال طلب البنك ذلك (تحت الطلب)، في حال الحصول على التمويل لمدة 10 شهور.

2ـ إعفاء المستفيدين من تقديم الضامن (أصحاب المرتبات والمعاشات وورثته) في حال الحصول على التمويل.

3ـ حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.

4ـ تقديم خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، ومن ثم يتم استخراج شيك باسم المدرسة، بحيث يُمنح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية مع الالتزام بالحد الأقصى لعبء الدين.

إجراءات الحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

1ـ طلب الحصول على التمويل .

2ـ الرقم التأميني لطالب التمويل.

3ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

4ـ إيصال مرفق حديث.

5ـ بيان مفردات الدخل.