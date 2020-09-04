بعد تخفيض السن لـ 60 عاما.. خطوات شراء وديعة رد الجميل من بنك ناصر

مع اقتراب موعد بلوغ سن المعاش، يبحث الكثيرون عن الودائع والشهادات التي تمكنهم من الحصول على معاشات شهرية عند بلوغ السن، لتساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

ويوفر بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وديعة "رد الجميل" للمواطنين، كما أعلن عن خفض سن شهادة "رد الجميل" إلى 60 عاما، بعد أن كانت 65 عاما في إطار دور البنك الاجتماعي واهتمامه بكافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن من ذوي الفضل وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط المطلوبة للحصول وديعة رد الجميل، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

شروط الحصول على وديعة رد الجميل

- مدة الوديعة تصل إلى عام بدء من تاريخ مدة الإيداع.

- يبلغ سن الحاصلين على وديعة رد الجميل إلى 60 عام.

- تبدأ قيمة الوديعة من 1000 جنيها وتصل إلى 2 مليون جنيه للشخص الواحد.

- تصل قيمة العائد السنوي إلى 15.5%.

- تصل قيمة العائد الشهري إلى 15%.

يعتبر عائد الشهادة هي الأعلى في السوق المصرفي مما يعكس الثقة بين البنك وعملائه من ذوي الفضل.

مستندات الحصول على وديعة رد الجميل

- بطاقة الرقم الخاصة بصاحب الوديعة.

- الرقم التأميني الخاص بصاحب الوديعة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أوضحت أن الدولة تولي أهمية كبيرة لفئة كبار السن وتسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مكانة كبار السن في المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع لها مكانتها الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات.