القصة الكاملة لحفلة شذوذ بالنزهة: انتهت بمقتل ثري عربي

"نورسيكو وكريم الفيومي وميمي".. من محافظات مختلفة ولكن جمعهم الفراغ وعدم التحاق أي منهم بالعمل فضلا عن ميولهم الشاذة، والتى ساقتهم إلى قتل أحد زبائنهم طمعا فيما يملك من أموال.. حتى وصلوا إلى ساحة القضاء، ونظرت المحكمة في أمرهم، وحددت جلسة 25 أكتوبر المقبل، للحكم عليهم.

أوراق القضية التى تحمل 20727 لسنة 2019 جنايات النزهة، قالت إن المتهمين اجتمعوا على ميول شاذة، فبدأوا في استئجار أماكن لممارسة الشذوذ فيما بينهم، ولم يجدوا مانعا فى استقطاب آخرين، لكن بمقابل مادي.

بدأ المتهمون الثلاثة في ارتياد أماكن السهر والتردد على أماكن مشبوهة، أملا فى استقطاب مزيد من الزبائن وتوسيع شكبة معارفهم من المثليين، وفي إحدى ليالي صيف العام الماضي، التقوا بالشاب "نواف" والذي حضر من إحدى الدولة العربية لقضاء بعض الوقت في مصر.

ألّف الشيطان بين قلوب الأربعة، بعدما علموا أن "نواف" يتفق مع ميولهم، فلم يتوان في توجيه الدعوة لهم لقضاء بعض الوقت معه في مسكنه، وبعد تعدد الزيارات التى شهدت إقامة حفلات غير أخلاقية، وقف المتهمون على ثرائه، وبدأوا في التردد عليه كثيرا لإعداد خطة محكمة للتخلص منه وسرقة أمواله.

التحقيقات قالت إن أحد المتهمين اشترى سلاحا أبيض "سكين"، ثم هاتفه آخر المجني عليه "نواف" يخبرونه بنيتهم قضاء الليلة معه، فوافق المجني عليه وانتظر قدومهم، فدخل الأول والثاني، بينما انتظرهما الثالث بمحيط المكان لتأمين وقت ارتكابهما للجريمة وللمراقبة.

التحقيقات أيضا أشارت إلى أن أحد المتهمين، أشهر في وجه المحني عليه سكينا لتهديده به، بينما اضطلع الثاني بمهمة جمع الأغراض الثمينة التى يملكها المجني عليها، وتمكن من سرقة هاتفين محمول، مبلغ مالي، ملابس، وحذاء رياضي"، ولما هما بالخروج من المنزل قاومهما المجني عليه محاولا منعهما من الخروج، فانهالا عليه طعناً بالسكين، فأحدثا به إصابات في الصدر، ما أدى إلى حدوث إصابة بالرئة والقلب، ونتج عن ذلك نزيف حاد أدى للوفاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، ثم أحالتهم للنيابة العامة التى حققت معهم، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

من جانبها قررت محكمة شمال القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة في القضية، لجلسة 25 أكتوبر المقبل، للاطلاع، وصدر القرار برئاسة المستشار عادل أحمد عبد الهادي، وعضوية المستشارين ناجي الحايس ومجدي تامر البرديسي.