الدولار يتراجع والذهب يستقر لليوم الثاني في نهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة قرش نهاية التعاملات اليومية للبنوك وشركات الصرافة، ليباع الدولار في بنوك "الأهلي المصري، بلوم، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، العقاري المصري العربي" بـ15.87، وللشراء 15.77 جنيه.

وسجّلت بنوك " العربى الافريقى ، مصر ايران للتنمية ، قناة السويس ، التنمية الصناعية ، التجارى الدولى ، ابوظبى الاول ، المصرف العربى الدولى ، بنك الاسكندرية " الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.85 مقابل 15.75 جنيه للشراء.

فيما جاءت بنك الاستثمار العربي، الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ15.92 مقابل 15.82 جنيه للشراء.

فيما أستقرت أسعار الذهب دون زيادة في أسواق المال والبورصات العالمية نهاية التعاملات اليومية ، ليباع عيار 24 بـ984 جنيهًا، مقابل 984 جنيهًا أمس.وسجل عيار 21 قيمة 861 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 738 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.890 جنيه.

وقال متعاملون فى سوق الصرف إن التكهن بمصير الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة أمر "معقد" لكونه يخضع للاليات العرض والطلب والاحداث العالمية وسعر الطاقة، وأشاروا إلي أن الوضع فى مصر مطمئن عن دول عظمى تدهورت الأوضاع بها.