وزير النقل لـ"الوطن": تشغيل 3 قطارات سكة حديد جديدة خلال الشهر الجاري

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تشغيل 3 قطارات سكة حديد جديدة مكونة من الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة، وذلك خلال الشهر الجاري، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل قطارات جديدة شهريًا بالسكة الحديد.

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هيئة السكة الحديد أصبحت تمتلك 100 جرار أمريكي جديد، بعد تسلم الهيئة أمس 30 جرارًا جديدًا، لافتًا إلى أنه يتبقى 10 جرارات سيتم استلامها الفترة المقبلة ضمن صفقة الـ110 جرارات أمريكية جديدة، موضحًا أن الوزارة ستقوم بالتعاقد على 100 جرار جديد أخرى خلال الفترة المقبلة، لتحسين منظومة الجر بالسكة الحديد.

وأشار وزير النقل إلى أن الجرارات الأمريكية الجديدة التي يتمّ توريدها للهيئة تتضمن جميع عوامل الأمان للراكب وقائد القطار، كما تعمل بنظام إلكتروني أو بالكمبيوتر ويتحكم قائد القطار فيها، مشيرًا إلى أنه يمكن السيطرة على الجرارات الجديدة من برج المراقبة الذي بإمكانه إيقاف الجرار في أي وقت.

وأوضح أن برج المراقبة يمكنه خفض السرعة الزائدة للجرار، وتصحيح أخطاء قائد القطار، بحيث يتمّ السيطرة عليه بشكل كامل من هذا البرج، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل العمل على تحديث وتطوير منظومة الجر (الجرارات - العربات)، مبينًا أنَّ ذلك سيعمل على القضاء نهائيًا على الأعطال وحوادث القطارات.

وذكر أنَّ القاطرات الجديدة تتضمن أعلى معدلات للأمان من (فرامل - طفايات - كمبيوتر - وشاشة إصلاح الأعطال)، كما أنَّها تعمل على خفض زمن الرحلة وتضبط وقت التقاطر.