جلسة مزاد محال سكن مصر بدمياط تسفر عن بيع المتر المربع بـ75 ألف جنيه

عقدت اليوم بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جلسة البيع بالمزاد العلني لعدد (12) محلا، بمساحات تتراوح بين (14م٢ :22م٢) ،أسفل عمارات سكن مصر بغرب جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة.

وصرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ورئيس جلسة المزاد « للوطن» ، أن الجلسة أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد بأسعار تتراوح بين 51500 جنيه و75000جنيه .

وأوضح رئيس الجهاز أنه يتم إستكمال (10%)، بالإضافة إلى (1%) مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.وأضاف أنه يتم أيضًا سداد (5%) من القيمة الإجمالية للمحل وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الإستلام .وأكد رئيس الجهاز أنه يتم سداد الباقي (90% )بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.

ولفت رجب، إلى أنه يجوز سداد باقي القيمة البيعية وقدره (90% ) علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد ، يضاف إليها الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى (0.5 ) مصاريف تحصيل + (2%) طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد ، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد قبل الإستلام بالجهاز.، وأن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182 ) قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ، مشيراً إلى تنوع أنشطة المحلات التى تم بيعها لخدمة الإحتياجات المختلفة لسكان منطقة سكن مصر بغرب الجامعة.