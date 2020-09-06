محافظ جنوب سيناء يوجه بصيانة معدات الحملة الميكانيكية دوريا

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً بديوان عام المحافظة، بحضور مدير عام الادارة المالية بالمحافظة، ومدير عام الموارد البشرية، ومدير عام الحملة، ومدير عام إدارة تنشيط السياحة، لمتابعه الموقف الحالي لمنظومة الحملة الميكانيكية بالمحافظة، بمختلف السيارات والمعدات.

وأكد المحافظ ضرورة متابعة إصلاح ورفع كفاءة بعض المعدات والسيارات، وإجراء أعمال الصيانة العاجلة، وتوفير قطع الغيار اللازمة، لضمان استمرار جاهزيتها بصفه مستمرة ودائمة، خاصة خلال مواسم السيول.

وطالب المحافظ المشرف العام على الحملة الميكانيكية، بمتابعة الصيانة الدورية لكافة المعدات والسيارات التابعة للمحافظة، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة، لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

وأوضح "فودة" أن جنوب سيناء تتميز ببعد المسافات بين كل مدينة وأخرى، كما تشهد العديد من المؤتمرات الدولية، لذلك لابد من توفير قطع الغيار اللازمة لكافة أنواع السيارات وبصفه مستمرة.