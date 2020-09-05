محافظ جنوب سيناء يناقش مشروعات الإسكان بالمحافظة

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة مشروعات الإسكان بالمحافظة، والوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وعدد من مديري الإدارات والمديريات المعنية.

جرى خلال الاجتماع استعراض مواقف محطة تحلية المياه بمنطقة "نبق" بشرم الشيخ، ومشروع الإسكان الاجتماعي، والأراضي المرفقة بمنطقة "الرويسات" بمدينة شرم الشيخ، والموقف الحالي لمحطات المياه بـ"وادي فيران" وسانت كاترين.

ووجه المحافظ بضرورة إعداد عرض مرئي يتضمن أهم الانجازات والمشكلات والمقترحات الخاصة بالإسكان، وموقف العشوائيات، تمهيداً لعرضه على وزير الإسكان، كما وجه بضرورة إعداد الدراسات اللازمة للانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء إلى "وادي سعال"، وبعض المناطق بمدينة سانت كاترين.