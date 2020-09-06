فؤاد" و"إسماعيل" يجتمعان لمتابعة عملية تجهيز مجلس الشيوخ الجديد غدا

تشهد أروقة مجلس الشيوخ الجديد حالة من العمل المتواصل للانتهاء من التجهيزات الكاملة للمجلس، استعدادا لاستقبال أعضائه الجدد.

تقوم الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بالعمل صباحا ومساء، لإتمام كافة التجهيزات الخاصة بقاعة المجلس وقاعة الدستور، وكذلك المكاتب الإدارية الخاصة بموظفي مجلس الشيوخ. كما يتم تجهيز الغرفة الرئيسية الخاصة برئيس مجلس الشيوخ الجديد، وملحقاتها، وكذلك الغرفة الخاصة بالأمين العام لمجلس الشيوخ.

وتم تشييد السقالات للانتهاء من أعمال الدهانات والطلاءات الخاصة بأسقف وجدران مجلس الشيوخ، مع مراعاة الحفاظ على البعد التاريخى لهذا المكان.

ويشهد البهو الخارجى المخصص للنواب حالة من العمل المتواصل، وذلك بعد أن تم إخلاؤه نهائيا من المكاتب والأجهزة التي كانت تخص المحررين البرلمانييين ووسائل الإعلام وبعض الموظفين التابعين للأمانة العامة لمجلس النواب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعقد فيه اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بالقانون رقم 141 لسنة 2020 والخاص بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، اجتماعا غدا الإثنين، لمتابعة آخر التجهيزات التي تتم داخل المجلس، استعدادا لاستقبال نواب مجلس الشيوخ، في النصف الثاني من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يحضر هذا الاجتماع المستشار محمود إسماعيل الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ، والذي صدر قرار بانتدابه انتدابا كليا من مجلس الدولة لتولي هذه المسؤولية.

ويشار إلى أن الوزير علاء فؤاد كان قد أشار سابقا، إلى أنه تم الانتهاء من تسكين عدد 536 موظفاً على الهيكل الإداري لمجلس الشيوخ الجديد، اتساقاً مع القانون الذي أتاح الأولوية للعاملين السابقين بمجلس الشورى الملغى، للعودة إلى العمل بالمجلس الجديد.