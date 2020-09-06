ضبط 35 طن مخلفات طبية خطرة بمخازن 15 كسارة بلاستيك بالدقهلية

شن فرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة مسطحات ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، حملة على مخازن كسارات البلاستيك بمركز أجا.

أسفرت الحملة عن ضبط 205 أطنان مخلفات صلبة، من ضمنها 35 طناً من المخلفات الطبية الخطرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 كسارة بلاستيك مخالفة بقرية "كفر المندرة"، بالإضافة إلى 4 كسارات أخرى بقرية "المندرة"، بدائرة مركز أجا.