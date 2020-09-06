الكنيسة ترسم 17 راهبة جديدة بالأقصر وتغير الشكل الرهباني لـ8

أقيمت بدير الأمير تاوضروس المشرقي (المحارب) بالأقصر، للأقباط الأرثوذكس، صلوات رهبنة سبعة عشر من طالبات الرهبنة، وذلك لديري الأمير تاوضروس المشرقي ورئيس الملائكة ميخائيل بقامولا غرب الأقصر.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه صلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها "الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر".

وأضاف حليم، أنه تضمنت الصلوات تغيير الشكل الرهباني لثمانية من الراهبات لدير الأمير تواضروس.