عودة الأنشطة داخل الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر

عادت معظم النشاطات والاجتماعات تدريجيًا داخل الكنيسة الكاثوليكية في إيبارشية الأقصر، تحت رعاية مطرانها الأنبا عمانوئيل عياد، مع الاستمرار في تطبيق الطرق الاحترازية والوقاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

بداية عودة الاجتماعات، كانت بعودة اجتماع شباب كنيسة القديس الشهيد مار جرجس بالأقصر، بمشاركة الأب ماركو ناجي، وكيل عام مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأب أمجد عزت، مسؤولي الشباب بالكنيسة، والذي بدأ بعودة الاجتماع بالصلاة والترانيم التعبدية، والتي تعبر عن الامتنان والشكر للرب.

وفي السياق نفسه، احتفل شباب رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ الأقصر، بعودة نشاط اجتماع الشباب.

وافتتح اللقاء الأب ملاك ناجي بعبارات بسيطة شكر فيها الله على رعايته وعلى رجوع النشاط مرة أخرى، تبعه فقرة الترانيم ثم الألعاب، وختاماً التقط الشباب صورا تذكارية وسط أجواء مبهجة بعودة النشاط.