حظك اليوم الاثنين 7-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو عفوية في تعاملاتها مع الآخرين، ولا تستطيع أن تخبأ ما بداخلها من كراهية تجاه الأشخاص، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.