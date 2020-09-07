حظك اليوم الاثنين 7-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يحب أن يكون دائما موضع اهتمام من المحيطين به، كما أنهم أشخاص ودوده في التعامل مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بعلاقات مهنية موفقة وتبدو مؤثرا وتربطك بمن حولك مواقف إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يجعلك اليوم تتصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.