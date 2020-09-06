مفاجأة.. دفاع سيدة المحكمة: إحالة نهي الإمام للمعاش جاء بناء على طلبها

فجر الدكتور أحمد مهران، المحامي الخاص بالمستشارة نهي الأمام، مفاجأة، حيث قال إن المستشارة هي من تقدمت بطلب لتسوية المعاش نظرا لظروفها الصحية، موضحا أن النيابة اتخذت هذا القرار بناء على طلب منها، وأنه الإجراءات القانونية لن تتأثر بذلك القرار.

وأوضح "مهران" في تصريحات لـ"الوطن"، أن إحالة المستشارة للمعاش لن يحول دون أنها مجني عليها في قضية المحكمة، مؤكدا أن هذا القرار لن يؤثر علي سير القضية أو ضياع حقها.

وتابع مهران، أنه بعد أن حصل على توكيل رسمي منها، سيوجه ثلاث اتهامات للضابط هي حبس أنثي وتقيد حريتها دون وجه حق، وتهمة مخالفة قانون الإجراءات الجنائية بتفيش أنثي بينما نص القانون أن تقوم بتفتيش السيدات أنثي، وأخير سرقة الهاتف المحمول الخاص بها.

وقررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، بعد إحالتها للجنايات في واقعة الاعتداء على ضابط.

وقال بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، خلال جلسة انعقدت اليوم أحال نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، إلى المعاش، إعمالاً لأحكام القانون.