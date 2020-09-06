نقابة الأسنان تستعد لتوقيع بروتوكول أول دورة تدريبية لتأهيل "مساعد طبيب"

قال الدكتور أحمد مسعد، المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الدكتور إيهاب هيكل، عرض اليوم البرنامج التدريبي، لمساعد طبيب الأسنان "Professional dental assistant" على نائب رئيس جامعه الإسكندرية لشئون التعليم المستمر الدكتورة رانيا الشرقاوي، مساعد نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية.

وأكد مسعد أنه تمت الموافقة المبدئية علي أن يبدأ العمل على وضع المنهج التعليمي للمتدربين، مشيرا إلى أن هناك ندرة في مجال مساعد طبيب الأسنان، مؤكدا أنه تم توقيع بروتوكول بين الجامعة والنقابة للبدء في أول دورة تدريبية لتأهيل مساعد طبيب الأسنان.

وأشار إلى أنه تم طرح فكرة عمل كلية في برج العرب ضمن كليات التكنولوجيا التابعة لجامعة الإسكندرية وذلك لتخريج مساعد طبيب أسنان متخصص وسيتم تصعيد الفكرة بعد الدراسة.