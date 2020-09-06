"رايد" الرحاب من فكرة إلى المشاركة في أولى مسابقاته الدولية بالأردن

يستعد فريق "رايد" بالرحاب ومدينتي بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة والاتحاد المصري للدراجات لتنظيم أول "رايد" في الأردن لتصبح أول محطة للفريق خارج مصر بعد الانتهاء من إجراء جولات بجميع المحافظات.

وشجعت البيئة المواتية والتخطيط العصري الذي تحرص علية مجموعة طلعت مصطفي القابضة في تأسيس أول رايد في المدينة، قبل أكثر من ثلاثة سنوات.

وترجع فكرة تأسيس "رايد" إلى شهر يوليو عام 2017، على يد ثلاثة من قاطني مدينة الرحاب شابان هما حسام الأبرق وسيف وفتاة تسمى هبة محمد، ولم تجمعهم أية صلة قرابة أو صداقة ولكن جمعهم حب رياضة ركوب الدراجات.

وقرر الثلاثي بعد أن تعارفوا خلال مشاركتهم في "رايد" قادم من مشروع مدينتي، أن يؤسسوا "جروب" من محبي هذه الرياضة من سكان الرحاب، وبالفعل بدأ هذا "الجروب" الصغير- بحسب حسام الأبرق أحدد مؤسسي الفريق- في ممارسة هذه الرياضة يوم السبت من كل أسبوع.

ومع الإقبال الشديد من السكان، بدأوا في زيادة عدد أيام ممارسة الرياضة وتوقيتها ليتناسب مع ظروف المشاركين، كما أجروا عدد من الـ"رايد" خارج المدينة.

وقال حسام الأبرق أحد مؤسسي "رايد" الرحاب: "انضم فريق دراجات الرحاب مؤخراً للاتحاد المصري للدراجات، وهو الفريق الأول من نوعه في مصر"وينظم حاليا ثلاثة "رايدات" ثابتة أسبوعيا، الأول يوم السبت وهو "رايد عائلي" يشارك به سكان من كافة الأعمار، والثاني يوم الثلاثاء ويشارك به شباب فوق سن الـ16 وفيه نقوم إما بإجراء "رايد" خارج الرحاب أو زيادة السرعة داخل الرحاب لرفع مستويات المشاركين.

أما الـ "رايد" الثالث فهو يوم الجمعة وهو تمرين أسبوعي يقام فجراً، وخلاله نركب الدراجات لمسافات طويلة من 40 حتى 120 كيلو متر، ومن خلال هذا الـ"رايد" نجرى جولات بعدد من الأماكن التاريخية في مصر، مثل شارع المعز والقلعة كما نسافر لعدد من المحافظات مثل رأس البر وبورسعيد وبورفؤاد والعين السخنة والجلالة والإسكندرية".

ويستكمل حديثه :"هناك أعضاء بالجروب من الشباب لديهم طاقة ومهارة يريدون استغلالها، ولذلك فكرنا في التسجيل بالاتحاد المصري للدراجات، ونعتزم المشاركة بدوري الدراجات-حال إقامته- وتصعيد شباب من الجروب ليصبحوا وجهة مشرفة لنا ولمدينة الرحاب.

ودفعت هذه الجهود تحول المشاركين من مرحلة الهواية إلى المنافسة الجدية، خاصة وأن عدد الفريق المنتظم يتراوح بين 250-300 مشارك.

وأضاف أن إدارة المدينة تحرص على توفير الخدمات الطبية أيضا حال إصابة أي حد من المشاركين"، لدرجة أن أحد المشاركين بالفريق يتجاوز عمرة الـ80 عاماً، فيما نجحت المدينة في توفير "باركنيج" للدرجات في النادي وكذلك المدرسة، وهي أمور مشجعة للسكان على إدخال الرياضة كجزء أساسي من حياتهم.

وقال مؤسسو فريق دراجات الرحاب بمجموعة طلعت مصطفى القابضة إن توافر البنية التحتية في الرحاب ومدينتي وفق نسق عالمي كان داعما رئيسيا في تأسيس "رايد".

وتقول هبة محمد - أحد مؤسسي "رايد" إن شوارع مدينة الرحاب جميعها على نسق مستوي وبمواصفات تساعدنا على ركوب الدراجات بالإضافة إلى الأمان على مدار الساعة وهو ما يساعدنا على ممارسة الرياضة في أي وقت، فضلا عن على توافر مساحات خضراء واسعة وهي كلها أمور مشجعة على ممارسة أي رياضة.