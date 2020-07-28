"طلعت مصطفى" تجذب سياح جدد للأقصر بفندق فورسيزون عالمي

تشتهر مدينة الأقصر عالمياً بأنها أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم، نظراً لما تضمه المدينة من ثلث آثار العالم، والتي مازالت أسرار هذه الحضارة تجذب آلاف السياح من حول العالم، ولذا تسعى مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء فندق الفورسيزون الرابع لها في مصر بالأقصر بما يسهم في تحسين معدلات السياحة المتدفقة للصعيد، إضافة إلى تغيير نمط السياحة ذاتها.

وبدأت مجموعة طلعت مصطفى، أولى خطوات إنشاء فندق فورسيزون الأقصر، بتوقيع عقداً مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خلال شهر فبراير الماضي، لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.

وبعد انتهاء حدة جائحة فيروس كورونا المستجد، توجه هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اليوم الاثنين، بصحبة عدد من كبار المسؤولين في شركته لتفقد موقع الفندق الجديد، وكان في استقبالهم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة.

وقال المهندس حسام الشرقاوي مدير عام التنفيذ لمشروع فورسزون الأقصر، إنه سيتم استئناف الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الفترة المقبلة على مدار 4 سنوات، وسيتضمن الفندق الذي يعد الرابع على مستوى محافظات الجمهورية 8 أدوار تضم 201 غرفة بالإضافة إلى المطاعم وصالات الأفراح وغرف الاجتماعات والخدمات على مساحة 13 ألف متر مربع للمسطح، وسيطل على النيل كما يتيح للنزلاء الاستمتاع بمشاهدة البر الغربي بالأقصر.

وتفقد محافظ الأقصر بمرافقة الوفد الموقع المخصص لإنشاء فندق الفورسيزون بشارع خالد بن الوليد على كورنيش الأقصر، حيث استمع لشرح تضمن تفاصيل المشروع، وأوضح محافظ الأقصر، أنه مرحب بتنفيذ كافة المشروعات الاستثمارية والسياحية التي ستعود بالنفع على محافظة الأقصر وسيوفر مزيداً من فرص العمل أمام أبناء المحافظة.

ويمثل إنشاء فندق فورسيزون بالأقصر إضافة كبير للقطاع السياحي وخاصة في الأقصر ويدفع مزيد من حركة السياحة الوافدة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، كما يعكس الاستثمار في هذا القطاع تحسن مؤشرات السياحة في مصر.

وسبق أن صرح هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن بناء فنادق فورسيزون بالقاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية، ساهم بشكل إيجابى فى تطوير قطاع السياحة فى مصر سواء من نوعية السائح الوافد للبلاد أو حجم إنفاقه والخدمات المقدمة له، مدللا على حديثه بارتفاع سعر الغرفة بعد بناء فنادق فورسيزون من 90 دولارا فى السابق إلى 460 دولارا حاليا، مضيفا أن بناء فندق فورسيزون بالأقصر سيغير نمط السياحة بها، ويساهم فى جذب فئات من السياح لأول مرة.