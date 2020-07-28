هشام طلعت مصطفى يتفقد موقع إنشاء "الفورسيزون" بالأقصر

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أمس الاثنين، المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وذلك لبحث أخر مستجدات استئناف مشروع إنشاء فندق الفورسيزون بمدينة الأقصر.

وضم الوفد المهند أحمد هاني، عضو مجلس الإدارة والمهندس محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية، وجهاد الصوافطة المدير المالي للمجموعة، وديمتريوس زاريكوس، الرئيس التنفيذي، لمجموعة فنادق الفور سيزون بالشرق الأوسط والمهندس حسام الشرقاوي، مدير عام التنفيذ للمشروع، وذلك في حضور المهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة.

وأوضح المهندس حسام الشرقاوي، مدير عام التنفيذ للمشروع، أنه سيتم استىناف الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الفترة المقبلة وتستمر على مدار 4 سنوات وسيتضمن الفندق الذي يعد الرابع على مستوى محافظات الجمهورية 8 ادوار تضم 201 غرفة بالإضافة إلى المطاعم و صالات الأفراح وغرف الاجتماعات وغرف الخدمات على مساحة 13 ألف متر مربع للمسطح ، وسيطل على النيل كما يتيح للنزلاء الاستمتاع بمشاهدة البر الغربى بالأقصر.

وتفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمرافقة الوفد الموقع المخصص لإنشاء فندق الفورسيزون بشارع خالد بن الوليد على كورنيش الأقصر حيث استمع لشرح تضمن تفاصيل المشروع.

وأكد محافظ الأقصر ترحيبه بتنفيذ كافة المشروعات الاستثمارية والسياحية التي ستعود بالنفع على المحافظة وستوفر المزيد من فرص العمل أمام أبناءها.