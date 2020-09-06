5 آلاف كشف و51 عملية بـ"الكبد المصري" خلال أغسطس

أعلنت جمعية "رعاية مرضى الكبد المصري" عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 5 آلاف و234 مريضاً بمستشفى الجمعية، في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، خلال شهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى إجراء 1897 تحليل طبي، وعمل 723 أشعة "فيبروسكان"، و1178 أشعة موجات صوتية، و41 أشعة عادية، و367 أشعة مقطعية، جميعها بالمجان تماماً.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية "رعاية مرضي الكبد"، أنه تم إجراء 51 عملية جراحية مجانية، خلال نفس الشهر، تنوعت بين عمليات حقن شرياني لأورام الكبد، وجراحتين لاستئصال ورم بالكبد، و27 جراحة استئصال مرارة، و3 جراحات للسمنة المفرطة، وجراحات استئصال أورام بالقولون، وجراحتين لاستئصال أورام بالمعدة، وجراحة استئصال ورم بالبنكرياس، وجراحة استئصال طحال، وجراحة استكشاف بطن، وجراحتين فتق سري، وجراحة إزاله كيس من على الكبد.

وأضاف "شيحة"، في بيان صحفي، أنه تم إجراء تحليل طبي لعدد 1221 مريضاً وإجراء منظار لعدد 428 مريضاً، و248 حالات منظار موجات فوق صوتية، وتقديم تطعيم "فيروس بي" لعدد 767 شخصاً، وتقديم علاج متنوع لعدد 773 مريضاً، بالإضافة إلى صرف علاج كبد مزمن لعدد 2106 مرضى.