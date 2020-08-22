حكايات أشخاص عانوا من السمنة المفرطة والبلد أعادت لهم الأمل

السمنة المفرطة هي إحدى الأمراض المستعصية، ليست مرضًا عارضًا يمكن التغاضي عنه، ولكنها تتسبب في زيادة الوزن بشكل هستيري، وعدم علاجها يؤثر على الصحة النفسية والجسدية للمريض، إذ تصبح حركته ثقيلة وجسده خامل بشكل شبه كلي، تماما مثل ما حدث مع الشاب محمود سمير، الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه.

"مش عارف أتحرك ولا أروح ولا آجي، مش عارف ألبس البنطلون"، هكذا وصف الشاب محمود سمير، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حالته بسبب مرض السمنة المفرطة الذي طاله، وتسبب في زيادة وزنه من 100 إلى 257 كيلوجراما خلال سنوات، فأصبح لا يقدر على الحركة بمفرده، فقدَ عمله ووظيفته كأب وزوج، وبات على حد قوله: "لا يستطيع ممارسة حياته"، وهو ما استجاب له الرئيس السيسي وأمر بعلاجه، فيما أوصت الصحة بمساعدته صحيًا في غضون دقائق من حديث الرئيس.

سعادة بالغة طالت "سمير بعدما استجاب له الرئيس وأمر بعلاجه على نفقة الدولة، وأيضًا تواصلت وزارة الصحة مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، وفقًا لوزيرة الصحة الدكتورة هال زايد، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى.

إيمان 500 كيلو.. أسمن امرأة في العالم

حالة محمود لم تكن الأولى من مرضى السمنة المفرطة التي شغلت الرأي العام، بل سبقتها حالات أخرى، مثل إيمان أحمد المواطنة المصرية التى ولدت بالإسكندرية وعانت من كونها أسمن سيدة فى العالم وهى في سن الـ36 عاما.

تواصلت شقيقة إيمان مع الكثير من الأطباء الذين عجز بعضهم عن تشخيص حالتها والتعامل طبيا معها، إلا أن طبيبا هنديا يدعى موفازال لاكداولا، قرر أن يساعدها بعد التواصل معه إلكترونيا، لتسافر إلى الهند ووتلقى العلاج هناك بيعود لها الامل مرة أخرى.

عبدالحي.. مريض سمنة بوزن 260 كيلو

قبل إيمان، شغل السوشيال ميديا عام 2016، عبدالحى مسعد عبدالحى، 47 سنة، مقيم بحى الوراق فى الجيزة، بعد إصابته بالسمنة المفرطة منذ نحو 10 سنوات، ومع عمله الزائد أصيب بجلطات عديدة فى عام واحد فقط بأكثر من 50 جلطة، ما ألزمه الفراش ليزداد وزنه لـ260 كيلو جراما، ويصاب بالسمنة المفرطة.

وقال "عبدالحي"، إنه يتقاضى أقل من 500 جنيه كمرتب من الشركة الخاصة التى عمل بها، كما أنه كان لديه موتوسيكل بثلاث إطارات واضطر لبيعه بعد تعثره فى شراء الأدوية وكان هو وسيلة مواصلاته، قبل أن يتم علاجه من السمنة.