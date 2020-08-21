بعد استجابة السيسي لـ"الوطن".. الصحة: جراحة عاجلة لمريض السمنة المفرطة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بسرعة علاج محمود سمير البالغ من العمر 35 عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته التدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بعلاج المواطن محمود سمير المصاب بالسمنة المفرطة ويتجاوز وزنه 275 كيلو جراما، على نفقة الدولة في استجابة سريعة لما نشرته جريدة "الوطن" في عدد اليوم الجمعة.