"الموسيقيين" تمنع حمو بيكا من الغناء في فرح بالعجمي

علمت "الوطن" أن نقابة المهن الموسيقية بالاشتراك مع قوات الأمن وحي العجمي في الإسكندرية، ألغت فقرة غناء لمطرب المهرجانات حمو بيكا، بأحد أفراح المنطقة.

كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، عن أنّ النقابة بدأت فعليًا مناقشة طلب المجلس الأعلى للإعلام، بشأن أسماء المطربين والأغنيات التى ينبغي منعها من الإذاعات المصرية.

وأوضح المصدر أنّ الأغنيات المقرر المطالبة بمنعها، للأسماء التي تم منع حفلاتها، وعلى رأسهم حمو بيكا وكزبرة وحسن شاكوش، إضافة للأسماء الجديدة.

وأكد أنّ القائمة ستكون بأسماء الأشخاص وليس بأسماء الأغنيات، فهؤلاء يقدمون أكثر من مهرجان غنائي في اليوم الواحد، ولا يستطيعون حصر أسمائهم.