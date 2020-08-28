حمو بيكا يعلن موعد زفافه بـ"بوستر" على السوشيال

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، "بوستر" للإعلان عن موعد زفافه بالإسكندرية

وكتب مطرب المهرجانات قائلا: "فرحة حمو بيكا يوم 9/9 البيطاش إسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا"

واحتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتصدره التريند ببرومو المهرجان الجديد، والذي حمل عنوان "اي ميس يو فيري هارت".

وطرح "بيكا" برومو المهرجان الجديد، منذ فترة، وظهر خلال الفيديو، وهو يتعثر في نطق "ميس يو فيري هارت"، وحاول نطقها عدة مرات، مثلما حدث منه في كليبه السابق "باتون ساليه"..