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محمود مسلم

فيديو.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل أسود

كتب:

(وكالات)
12:49 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
أحد عناصر الشرطة الأمريكية

أحد عناصر الشرطة الأمريكية

اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل من ذوي البشرة السوداء، ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحا، مما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الرجل المصاب نقل إلى المستشفى، مساء أمس الأحد، في حالة خطيرة، بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات، مما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث.

ووقع الحادث في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في كينوشا، خلال تعامل الشرطة مع "حادث محلي".

ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار، لكنها قالت إن وزارة العدل في الولاية ستحقق في الواقعة.

 

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