ترامب: الديمقراطيون يشنون حملة تضليل ضدي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى اليوم، دعمه للجيش في حين احتشد آخرون من أفراد الإدارة الأمريكية حوله بعد تواتر تقارير عن أنه استخف بالجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في أوروبا ورفض زيارة مقبرة أمريكية أثناء زيارته لفرنسا في 2018.

وذكرت صحيفة "أتلانتيك"، الخميس، أن ترامب وصف جنود مشاة البحرية الأميركية المدفونين في مقبرة قرب باريس بأنهم "خاسرون" ورفض زيارة المقبرة في نوفمبر 2018. ونفى الرئيس ذلك يوم الخميس، وكرر نفيه له اليوم الأحد.

وانتقد ترامب، الذي يسعى لفترة رئاسية جديدة، الديمقراطيين والإعلام اليوم وكتب على "تويتر": "سيقولون أي شيء، مثل أكاذيبهم الأخيرة عني وعن الجيش"، على أمل أن تعلق هذه الأمور في أذهان الناس.

وأكد أن الديمقراطيين ووسائل إعلام "فاسدة" شنت حملة تضليل كبيرة بحقه، لم يشهد لها مثيل.

من جانبه، كرر روبرت ويلكي، وزير شؤون قدامى المحاربين، اليوم ما قاله وزير الدفاع مارك إسبر الأسبوع الماضي لشبكة "سي. إن. إن" الإخبارية عن أن ترامب يحترم القوات المسلحة. وأضاف أنه لم يسمع الرئيس قط يتفوه بما يقلل من شأن الجنود أو قدامى المحاربين.

وأكد وزير المالية ستيفن منوتشين كذلك تقدير ترامب للجيش. وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "الرئيس كان دوما داعماً 100% للجيش".