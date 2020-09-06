"أطباء الدقهلية" تنعي استشاري تخدير بالمنصورة توفى بـ"كورونا"

نعت النقابة الفرعية للأطباء في محافظة الدقهلية، اليوم، الدكتور طارق عبدالعزيز، مدرس واستشاري التخدير بجامعة المنصورة، والذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الطبيب الراحل توفي أثناء خضوعه للعلاج داخل العزل المنزلي، بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف الشحات لـ"الوطن" أنه جرى ضم اسم الدكتور طارق عبدالعزيز إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، معتبراً أنه "الشهيد رقم 26" بين أطباء الدقهلية، ضمن القائمة التي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.