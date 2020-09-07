"قومي المرأة" بكفر الشيخ: توعية 432 سيدة بأهمية الإجراءات الاحترازية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة هدى الطنبارى ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ، بالتعاون مع مديرية الصحة ، حملات لتوعية السيدات عن فيروس كورونا وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، والنظافة والبعد عن التجمعات.

شارك في الحملات 48 من الرائدات الريفيات التابعات للصحة وذلك في إطار الحملة التي يقوم بها فرع المجلس من بداية سبتمبر 2020 والتي استهدفت 1675 سيدة، وأسفرت الحملة عن توعية 432 من السيدات.

كما عقد فرع المجلس القومي للمرأة، بمقر جمعية التأهيل الاجتماعي بكفر الشيخ، لقاءً لـ17 سيدة ورجل بحضور مقررة الفرع ،وفريده المزين ، وناهد الصاوي، عضوا الفرع، وتناول اللقاء أهمية مجلس الشيوخ، و دوره واختصاصاته، وأهمية الخروج للتصويت في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ،مؤكدين ان المشاركة في التصويت حق وواجب لكل مواطن.

وتناول اللقاء أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في التعامل اليومي، كما تناول اللقاء أهمية الشمول المالي وتفاعل الحاضرين بشكل إيجابي.