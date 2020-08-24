أحمد موسى عن محطة بشتيل: "أنا من الصعيد.. وأهلي غضبوا من القرار"

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن غضب أهالي الصعيد من وزير النقل المهندس كامل الوزير، بعد حديثه عن اقتصار وصول قطارات الصعيد في القاهرة على محطة بشتيل وعدم دخولها محطة رمسيس، فأوضح أن عددًا كبيرًا من المواطنين تحدثوا معه حول هذا الأمر وأعربوا عن حزنهم وغضبهم بسبب هذا القرار.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن أهالي الصعيد يرون أنه بإنشاء محطة بشتيل يعني منع أهالي الصعيد من دخول القاهرة، "أنا من الصعيد وفيه ناس كلمتني، وكمان ناس من عائلتي وأهلي، أهلنا في الصعيد بيقولوا أنتم بتعملوا تمييز بين المصريين".

وتابع: "أهالينا في الصعيد بيقولوا إزاي تمنعوا الصعايدة من دخول محطة رمسيس، أهلنا في الصعيد زعلانين وبيقولوا إزاي مندخلش محطة رمسيس وننزل بشتيل، لقيت الأمر لا يليق بنا لمصر والمصريين، وأنا من الصعيد والصعايدة في كل مصر".