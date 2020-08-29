أحمد موسى عن تاريخ محمود عزت الأسود: "مش أقل من البغدادي وبن لادن"

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته البالغة بعد نبأ القبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الاخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن مسؤول أمني أكد له بأن القبض على عزت تُعد أكبر ضربة للجماعة منذ 2013.

"المسؤول الأمني قال محمود عزت كان كل حاجة للإخوان، وهو رئيس عصابة الإخوان في 70 دولة، والمسئول عن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية".

وأشار موسى، إلى أن المسؤول الأمني أكد أن عزت كان العقل المدبر والمخطط لكل الأعمال الإرهابية لجماعة الإخوان، طيلة الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، وحتى اليوم.

وأكد موسى، أن عزت أحد تلاميذ سيد قطب، "ده قليل الحديث في الإعلام وكان يدير الجماعة حتى في وجود مهدي عاكف ومحمد بديع"، موضحًا أنه كتب كثيرًا في الأهرام عن عزت، تحت مسمى مرشد الظل.

ووجه الإعلامي، التحية للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واصفا إياه برجل يعمل في صمت وخلوق وصوته هادئ أو متسمعلوش صوت على غير عادة وزراء الداخلية، كما وجه التحية لرجال الأمن الوطني، مؤكدا أن القبض على الإرهابي محمود عزت تتويجًا لجهد رجال الأمن الوطني، "عزت يساوي مليون واحد من مرسي عند الإخوان، لما كان يمثله عزت للتنظيم".

وطالب موسى بالقصاص من عزت لأن يداه ملطخة بالدماء من رجال الجيش والشرطة، "هيدفع التمن غالي ومحدش يقولي 70 سنة لأنه ارتكب الجرائم والمصائب وهو في السن دي"، مؤكدًا أن الأجهزة التليفونية وأجهزة الحاسوب التي تم ضبطها مع عزت كنز معلومات عن الجماعة الإرهابية في الداخل والخارج، ويعكف جهاز الأمن الوطني على تفريغها كما أنه سيتحدث عن كل ما حدث الفترة الماضية وسيفصح عن كل أسرار الجماعة.

وتابع:" الإرهابي محمود عزت مثل أبو بكر البغدادي في داعش، وأسامة بن لادن في تنظيم القاعدة، الإرهابي محمود عزت كان عضوًا في تنظيم 65 الذي خطط لاستهداف القناطر الخيرية، وتفجير مصر، بصحبة سيد قطب، وكان حينها متواجدًا في الصعيد".

من جهة أخرى أشاد الإعلامي أحمد موسى، بافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تمت اليوم السبت بالإسكندرية، مشيرا إلى أن أهالي الإسكندرية لم يكونوا يحلمون بما تم في محور المحمودية، الذي كان مشكلة كبيرة لهم منذ 40 عامًا، كما أن الدولة حققت مجهودات كبيرة في المشروعات القومية التي تخدم المواطنين.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي قرر أن يُغير حياة المواطنين إلى الأفضل، مشددًا على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء تحديات داخلية أو خارجية.