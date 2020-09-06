محافظ كفر الشيخ: تسليم 805 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم 

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن تسليم 805 بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز ومدن المحافظة، بدءاً من غد الاثنين، ضمن الدفعة الأولى، مؤكداً أنه وجه بحسن استقبال ذوي الهمم، وتقديم كافة التيسيرات لهم.

وقال المحافظ إن استخراج البطاقات يتطلب إجراء كشف طبي، في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة، وذلك لإثبات وجود الإعاقة.

وأضاف "نورالدين" أن الوزارة أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات، من خلال الموقع الرسمى للوزارة من هنا، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044، مؤكداً أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 805 بطاقات، من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن، الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف، أو من حصلوا بالفعل على معاش "كرامة"، من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على ميكنة الخدمات الحكومية، وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، مشيراً إلى عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، ومع الهيئة القومية للبريد، لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية، للمستحقين من ذوي الهمم أو الأوصياء عليهم، تمهيداً لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصلون عليها، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.