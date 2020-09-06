كما انفردت "الوطن".. "الآثار" تعلن عن أكبر كشف أثري في 2020

كما انفردت الوطن بالأمس.. أعلنت وزارة الآثار عن كشف أثري جديد بسقارة هو الأضخم في 2020، تفقد، اليوم، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار برفقة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة والتي أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، حيث يبلغ عمق البئر حوالي 11 مترا، وعُثر بداخلها على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.

حرص الدكتور خالد العناني، على النزول إلى قاع البئر مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف تمهيداً للإعلان عنه قريبا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتي تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة للترويج لهذا الكشف الأثري، ومن المقرر أن يتم نشر أولى الأفلام الترويجية الخاصة به بعد قليل.

تفاصيل أكبر كشف أثري في 2020

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن أكثر من اكتشاف أثري خلال السنوات الماضية في منطقة آثار سقارة، ويعتبر هذا الكشف يضم أكبر عدد من التوابيت بدفنة واحدة منذ اكتشاف خبيئة العساسيف.

الكشف بجبانة الحيوانات التي بدأ العمل بها في أبريل 2018 وكان آخر الاكتشافات بها في أبريل من هذا العام بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، حيث تم الكشف عن بئر مقاساتها حوالى 120×90 سم بعمق حوالي 11 مترًا، تم العثور بها على حجرة دفن فى أرضيتها خمسة توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.

يُذكر أن البعثة الأثرية المصرية العاملة في المنطقة كانت قد اكتشفت في نهاية 2019 خبيئة للمومياوات والحيوانات والطيور المقدسة، إلى جانب 5 مومياوات لقطط ضخمة، والتي رجحت الدراسات الأولية أن تكون لأشبال أسود صغيرة وتداولت وكالات الأنباء العالمية الكشف، مؤكدة أن الحيوانات المكتشفة شبيهة بأبي الهول.