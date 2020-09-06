خبير سياحي: دراسة عودة السياحة النيلية بين الأقصر وأسوان

كشف محمد عثمان، عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن وجود دراسات تجرى حالياً، لدراسة عودة السياحة النيلية بين محافظتي الأقصر وأسوان، وذلك في إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

وأشار الخبير السياحي إلى أنه تم عقد عدة مشاورات بين كل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس "كورونا"، والعمل على إعادة النشاط السياحي، والمساعدة في إنعاش الاقتصاد.

وأكد "عثمان" أنه تم الإعلان رسمياً عن عودة السياحة إلى الأقصر، من خلال تشغيل الفنادق الثابتة، منذ مطلع الشهر الجاري، وأثمر ذلك الإعلان عن انتباه البعض، وحصلت بعض الشركات السياحة على استفسارات حول كيفية إجراء الرحلات السياحية والزيارات في ظل التعامل مع الجائحة العالمية.

ولفت إلى أن عودة التدفقات السياحية بالشكل المتعارف عليه يحتاج إلى مزيد من الوقت، ولهذا يتوجب على الجميع، سواء من الدولة أو القطاع الخاص، الإسهام في توفير كافة عوامل النجاح للموسم السياحي الجديد، تتمثل في توفير تحليل PCR، الخاص بالكشف عن فيروس "كورونا"، في مطاري الأقصر وأسوان، ومراجعة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الفيروس بشكل مستمر ودوري.

وشدد على ضرورة توفير مواد التعقيم للركاب، قبل وبعد أي نقطة اتصال، وتوفير أجهزة التعقيم وتوزيعها في جميع أرجاء أرض إقلاع البالون الطائر، وتأكيد وجوب ارتداء الركاب لأقنعة الوجه، وكذلك الأطقم العاملة والمشغلة للبالون، كما اشترطت وزارة الصحة توفير جهاز قياس درجة الحرارة في مدخل أرض إقلاع البالون، مع ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف بالأقصر.