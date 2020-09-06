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لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب عالميا ومحليا بسبب إغلاق السوق

كتب:

منى السعيد
09:56 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

لليوم الثاني على التوالي شهدت أسعار الذهب استقرارًا في الأسواق المحلية بسبب إجازة البورصات العالمية والسوق، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا 848 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله في نهاية معاملات أمس وأول أمس.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 967 و969 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 846 و848 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 725 و727 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و784 جنيهًا.

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