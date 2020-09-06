محافظ شمال سيناء يكشف استعدادات المحافظة لمواجهة السيول

كشف الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن أوضاع المحافظة إزاء السيول التي شهدتها الأيام الماضية، قائلاً إنه تم نشر الفرق وأدوات الإغاثة والمعدات لإزالة الأثار الناجمة عن السيول بالمحافظة، وشدد على أنه تم التأكد من صلاحية المعدات.

وأضاف "شوشة"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المحافظة بها مركز رئيسي للإغاثة على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم توزيع الاحتياجات الموجودة في المركز على المدن، لضمان وجود كفاية من الاحتياجات للمدن كإجراء احتياطي.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت سقوط سيول عليها خلال العام الماضي، وتم الاستفادة منها لتفادي أي سيول في المستقبل، حيث جرى عمل ثوابت بشكل دائم، موضحاً أن وادي العريش يعتبر الوادي الرئيسي في سيناء، حيث تم عمل مجرى للسيول، التي مرت العام الماضي بسلام دون أضرار جانبية، وكان الوضع مسيطر عليه.