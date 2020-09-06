"الري" عن الفيضانات: منحة ونعمة من الله يجب إدارتها بالشكل الأمثل
كتب:
محمود البدوي
10:35 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
المهندس محمد السباعي .. المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري
كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، حقيقة تأثير فيضانات السودان على مصر، فذكر أي فيضانات في نهر النيل تؤثر على مصر سواء بالزيادة أو النقصان، كون الدولة المصرية تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، كما أن العام المائي يبدأ في 1 أغسطس، ويتم تحديد نوعه وشدته في أكتوبر.
وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن المؤشرات تشير إلى حدوث فيضان فوق المتوسط في مصر هذا العام، مؤكدًا أن التعديات على نهر النيل في الخرطوم أثرت على السودان بشكل كبير.
وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن مصر حريصة على إزالة التعديات حتى لا يكون هناك تأثير على النيل، مؤكدًا أن مشروع السد العالي يحمي مصر من الفيضانات، ويساعد في إدارة المياه بالشكل الأمثل، معلقًا: "السد العالي هو حائط السد وهو الحامي لمصر من الفيضانات".
وشدد على أن الفيضانات منحة ونعمة ولكن يجب أن تُدار بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أن كمية المياه المتواجدة في بحيرة ناصر خلف السد في الحدود الآمنة، وهناك خطط لإدارتها بالشكل الأمثل، وهناك تعديات واختناقات أدت إلى ما حدث في السودان.
وتابع: "التعديات تؤدي إلى غرق الممتلكات وغرق الأرواح، والهدف الرئيسي من إزالة التعديات حماية المواطن ممتلكاته والحفاظ على أصول الدولة".