"الري" عن الفيضانات: منحة ونعمة من الله يجب إدارتها بالشكل الأمثل

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، حقيقة تأثير فيضانات السودان على مصر، فذكر أي فيضانات في نهر النيل تؤثر على مصر سواء بالزيادة أو النقصان، كون الدولة المصرية تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، كما أن العام المائي يبدأ في 1 أغسطس، ويتم تحديد نوعه وشدته في أكتوبر.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن المؤشرات تشير إلى حدوث فيضان فوق المتوسط في مصر هذا العام، مؤكدًا أن التعديات على نهر النيل في الخرطوم أثرت على السودان بشكل كبير.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن مصر حريصة على إزالة التعديات حتى لا يكون هناك تأثير على النيل، مؤكدًا أن مشروع السد العالي يحمي مصر من الفيضانات، ويساعد في إدارة المياه بالشكل الأمثل، معلقًا: "السد العالي هو حائط السد وهو الحامي لمصر من الفيضانات".

وشدد على أن الفيضانات منحة ونعمة ولكن يجب أن تُدار بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أن كمية المياه المتواجدة في بحيرة ناصر خلف السد في الحدود الآمنة، وهناك خطط لإدارتها بالشكل الأمثل، وهناك تعديات واختناقات أدت إلى ما حدث في السودان.

وتابع: "التعديات تؤدي إلى غرق الممتلكات وغرق الأرواح، والهدف الرئيسي من إزالة التعديات حماية المواطن ممتلكاته والحفاظ على أصول الدولة".