خطة وزارة الري لمواجهة سيول الشتاء في 10 إجراءات

تتعاون وزارة الموارد المائية والري مع عدد من الجهات المسؤولة في الدولة للتصدي لأخطار السيول التي تصاحب فصل الشتاء، وكذلك مخاطر الأمطار الغزيرة، "الوطن" ترصد في 10 نقاط استعدادات الوزارة لهذا العام.

1- تطهير كل مخرات السيول المنتشرة في أودية جبال البحر الأحمر وسيناء من التعديات عليها بالبناء أو أعمال الهدم.

2- صيانة السدود والحواجز الترابية ومصدات السيول قبل موسم الشتاء وترميم المتهالك منها.

3- تشكيل غرفة عمليات في وزارة الموارد المائية والري وأخرى مركزية يشارك فيها المسؤولون في المحافظات.

4 - تفعيل مراكز الطوارئ المنتشرة في 9 مناطق على مستوى الجمهورية وتعمل على مدار الساعة.

5- متابعة السحب والأمطار وتتبعها لتحديد مواقع سقوطها بدقة وكميتها.

6- تقدير الموقف اللازم المتبع في كل حالة على حدة والتي تبدأ بإغلاق طرق وتنتهي بإخلاء مناطق.

7- تخفيض المنصرف من مياه السد العالي وأمام الترع والرياحات الرئيسية وأفمام القناطر لاستيعاب المياه.

8- تحويل المياه نحو الترع والرياحات ومن ثم نهر النيل للاستفادة منها في الزراعة.

9- التنسيق مع قوات الدفاع المدني والمحافظين للدفع بمحطات رفع المياه التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء في المناطق الأكثر تضررًا.

10- إجراء معاينة للسدود والحواجز في الأودية والجبال لتقدير كمية المياه وقدرة السدود على التحمل ومن ثم صيانتها.

وشهدت عدة طرق بجنوب محافظة البحر الأحمر، مساء أمس السبت، سيولًا شديدة، منها الأودية الصحراوية بمنطقة الكيلو 85 بطريق "سفاجا - قنا"، وطريقي "القصير - قفط" و"مرسى علم - إدفو".

من جانبها، رفعت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر من إجراءاتها تحسبًا لوقوع أي أضرار بالطرق التي تعرضت للأمطار والسيول.

وكانت الأرصاد الجوية قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر.