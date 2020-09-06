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محمود مسلم

الدفاع المدني السوداني يحذر من انخفاض منسوب فيضانات الأنهار

كتب:

وكالات
10:30 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
فيضانات السودان

فيضانات السودان

انخفض منسوب فيضانات الأنهار في السودان، اليوم، حيث سجل منسوب النيل الرئيسي 16.24سم، بانخفاض 4 سم عن الأمس، فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 15.46سم بانخفاض 10 سم عن الأمس، وفقا لما نشره موقع "المشهد السوداني".

ونبهت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل، المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل وعطبرة، والمناطق التي تأثرت الأعوام السابقة من الفيضانات بأن هنالك ارتفاعا في مناسيب النهرين، عليهم أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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