ضوابط وإجراءات الجامعات للعام الدراسي الجديد في معامل الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشان إعادة فتح الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأزهر الشريف، في ظل وجود جائحة كورونا وتزامنا مع خطة العام الدراسي الجديد والتعليم الهجين.

وتستعرض "الوطن" في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في معامل الكليات:

. ينبغي على المختبرات العلمية، ومطابخ التدريب، والاستديوهات الفنية، وقاعات الموسيقى وغيرها تطبيق الإرشادات التالية:

• تأمين تهوية مناسبة لكل هذه الأماكن، إن تيسر، باستخدام تهوية طبيعية عبر فتح النوافذ أو وحدات التهوية.

• عدم استخدام القاعات بكامل طاقتها الاستيعابية، لضمان محافظة مستخدمي هذه القاعات على التباعد الجسدي مسافة متر ونصف المتر أثناء الحصة.

• يجب تنظيف تطهير الأماكن/ الأسطح/ المعدات التي تكثر ملامستها بصفة دورية، وذلك بعد كل استخدام، للحد من انتشار العدوى كما ينبغي تشجيع الطلبة على جلب معداتهم/ أدواتهم إن أمكن.

• يجب وضع إرشادات واضحة لكادر التنظيف، للتأكد من اتباعهم للإجراءات الصحيحة مثل ارتداء القفازات والكمامات أثناء قيامهم بالتنظيف.

. ينبغي على المكتبات تطبيق الإجراءات التالية:

• دخول المكتبات على دفعات بينها فواصل زمنية.

• القيام بما يكفي من إجراءات التنظيف والتطهير الدورى.

• الحفاظ فى أماكن القراءة على التباعد الجسدي مسافة متر ونصف بين الطلبة.

• ينبغي على أمناء المكتبات وكادر الدعم ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام معقمات اليدين حتى مع وجود القفازات بعد كل مخالطة مع شخص آخر.

• يجب تطهير مكتب الاستقبال في المكتبة ومعداتها كل ساعة.

• ينبغي وضع كافة الكتب التي تم استخدامها في حاوية مخصصة عليها لافتة واضحة، حتى يتم تهويتها او تطهيرها للتاكد من خلوها من مسببات العدوى قبل إعادة الاستخدام.

• نشجع الجامعات على تغليف الكتب، لتسُهل عملية تنظيفها وتطهيرها

• ينبغي تعقيم معدات المكتبة وأدواتها بعد كل استخدام، ويمنع تشارك الطلبة لهذه المعدات.

• يجب التشجيع على استخدام الإنترنت في عمليات البحث عن الكتب واستعارتها. وينبغي تخصيص منطقة محددة لوضع مجموعة مختارة من الكتب لتخفيف عمليات البحث اليدوي عن الكتب في المكتبة.

- الالتزام الصارم بالتباعد الجسدي مسافة مترين والتعقيم المستمر والالتزام بالاستخدام المحدود للمعدات.