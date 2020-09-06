بفرع شجرة.. طالب الثانوي يتخلص من والده ويضع جثته في سيارة بالجيزة

نفذ طالب ثانوي جريمة قتل بشعة حين أمسك فرع شجرة وهشم رأس والده وحمل جثته ووضعها فى صندوق سيارة نقل مملوكة لوالده - الضحية - بمنطقة أطفيح.

وجاء فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، أن المتهم قتل والده في مزرعته بمنطقة أطفيح، لسوء معاملته له ومنعه من زيارة "أمه"، المنفصلة عنه، وتمكنت القوات من التحفظ على المتهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

ذكرت تحريات وتحقيقات بورود بلاغ لمركز شرطة أطفيح، بالعثور على جثة صاحب مزرعة 47 سنة داخل صندوق سيارة نقل متوفى إثر كسر في الجمجمة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت قيادة المقدم احمد يسرى رئيس مباحث مركز اطفيح الى مكان الواقعة وتبين من خلال الفحص والمشاهدات، تبين ان مرتكب الواقعة نجله ١٧، طالب ثانوي، وتم ضبطه واعترف بقتل والده بسبب سوء معاملته و شقيقه ومنعهم من التواصل مع والدتهم المنفصل عنها.