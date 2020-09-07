تعرف على إجراءات الجامعات للعام الجديد في حالة اشتباه كورونا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن إعادة فتح الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأزهر الشريف، في ظل وجود جائحة كورونا وتزامنا مع خطة العام الدراسي الجديد والتعليم الهجين.

وفي النقاط التالية تعرف مراقبة على مدار اليوم الدراسى وتتبع حالات المخالطة..

-ينبغي اتخاذ إجراءات التنظيف والتطهير وفقا للإرشادات المعتمدة، وذلك للمدرجات وغرف التدريس والمعامل وغيرها من المرافق التي استخدمها الطالب المصاب، وكذلك لغرفة العزل التي ينتظر فيها أعضاء الكادر الجامعي أو الطلبة المصابون ريثما يتم نقلهم.

- إذا تأكدت إصابة أحد الكوادر أو الزائرين أو الطلبة بالفيروس بحسب نتيجة فحص PCR صادرة معمل معتمد لا يسمح لهم بالعودة إلى الجامعة إلى حين الحصول على شهادة من مستشفى جامعى أو معتمد تفيد بأنهم قد أنهوا فترة العزل/ الحجر الصحي.

- يجب أن تحتفظ الجامعة بسجلات كافية لكوادرها وزائريها وأعضائها وطلبتها بما في ذلك أسماؤهم، وأرقام هواتفهم وجداول العمل والتدريس، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة في حال أصبح تتبع حالات المخالطة عن ُقرب مع هؤلاء أمراً ضروريا وكذلك الاحتفاظ بسجلات عمل للكوادر تتضمن معلومات دقيقة، ُيستفاد منها في تتبع حالات المخالطة.

- ينبغي أن تلتزم الجامعة بإجراءات تتبع حالات المخالطة عن ُقرب من خلال تزويد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان بالبيانات والسجلات الضرورية لتتبع حالات المخالطة المحتملة بأشخاص تأكدت إصابتهم بفيروس كوفيد 19.

- مع بداية العام الدراسي، ينبغي على الجامعة جمع استمارات إفصاح عن الوضع الصحي والسفر لجميع الطلبة والكوادر ويمكن للجامعة إعداد نماذج لهذه الاستمارات وتزويدهم بها.

- يجب إلزام الطلبة والعاملين والكوادر الجامعية الذي تظهر عليهم الأعراض باتباع سياسة الدولة حول "البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.