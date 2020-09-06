كريم عبدالعاطي: تنسيقية الشباب توثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر

قال المهندس كريم عبدالعاطى، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشاركة فى العملية الانتخابية حق للمواطن، مطالباً الشباب بالنزول إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ.

وأكد «عبدالعاطى»، لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات التنسيقية ترصد وتوثِّق مجريات العملية الانتخابية، وتضعها أمام الرأى العام، دون مواربة، قائلاً: «سبق أن أعلنت عدداً من الخروقات خلال عملية التصويت فى الجولة الأولى، فى بيان رسمى وخلال مؤتمر صحفى نقلته وسائل الإعلام المختلفة، وخلاله تم التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع المراسلين من أعضاء التنسيقية بمختلف أنحاء الجمهورية للوقوف على مجريات العملية الانتخابية ومتابعة المشهد عن كثب».

وأضاف أن تجربة متابعة الانتخابات هى الأولى لشباب التنسيقية: «من المؤكد أننا سنتعلم كثيراً من هذه التجربة، خصوصاً أن التنسيقية أطلقت موقعها الإلكترونى وتنشر عبره هذه البيانات التى توثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر».